Три человека пострадали в ДТП на 408 км трассы М-10

Несколько легковых машин залетели под фуры.

Вечером 14 марта на 408 км трассы М-10 образовалось большое ДТП. Сразу несколько легковых автомобилей залетели под грузовые машины. Информацией о происшествии и видео поделились в Telegram-канале "Мегаполис".

Движении по магистрали налажено, но имеются ограничения – ДТП собралось из целой цепи машин, попавших в аварию одна за другой. По данным журналистов, пострадали 3 человека. Сведений об их состоянии пока что не приводится. На месте аварии работают спасатели и полиция.

Ранее мы сообщали, что десять рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП