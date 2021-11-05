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Три человека пострадали в ДТП на 408 км трассы М-10

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Несколько легковых машин залетели под фуры.

Вечером 14 марта на 408 км трассы М-10 образовалось большое ДТП. Сразу несколько легковых автомобилей залетели под грузовые машины. Информацией о происшествии и видео поделились в Telegram-канале "Мегаполис".

Движении по магистрали налажено, но имеются ограничения – ДТП собралось из целой цепи машин, попавших в аварию одна за другой. По данным журналистов, пострадали 3 человека. Сведений об их состоянии пока что не приводится. На месте аварии работают спасатели и полиция.

Ранее мы сообщали, что десять рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП

Теги: м-10
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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