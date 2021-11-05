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На мосту через Тосну в Ленобласти ограничат пропускную способность
Сегодня, 9:26
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На мосту через Тосну в Ленобласти ограничат пропускную способность

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С 31 мая по 10 июня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга, а с 8 по 17 июня – в сторону Москвы.

На трассе М-10 "Россия" на мосту через реку Тосну ограничат пропускную способность в связи с проведением ремонтных работ. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Планируется восстановление модульных резинометаллических деформационных швов. С 31 мая по 10 июня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга, а с 8 по 17 июня – в сторону Москвы. Работы произведут в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Установят дорожные знаки и ограждающие элементы. 

Ранее мы сообщили о том, что на участке Кольцевой автодороги в связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 18 по 21 июня запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: м-10, тосна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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