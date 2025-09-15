В Ульяновке ночью 15 сентября наблюдали северное сияние

Ночью 15 сентября небо над Ленобластью озарило северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление было замечено в поселке Ульяновка на реке Тосне.
Несмотря на облачность и засветки глазами наблюдалось ярко и интересно.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы наблюдали полное лунное затмение 7 сентября. Следующее затмение получится увидеть только 31 декабря 2028 года.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (lady_noname)
