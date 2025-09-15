  1. Главная
Сегодня, 8:08
В Ульяновке ночью 15 сентября наблюдали северное сияние

Явление было замечено на реке Тосне.

Ночью 15 сентября небо над Ленобластью озарило северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление было замечено в поселке Ульяновка на реке Тосне. 

Несмотря на облачность и засветки глазами наблюдалось ярко и интересно. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы наблюдали полное лунное затмение 7 сентября. Следующее затмение получится увидеть только 31 декабря 2028 года. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (lady_noname) 

Теги: северное сияние, тосна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

