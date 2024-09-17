Петербуржцы вечером 7 сентября смогут увидеть полное лунное затмение

Впервые за 6,5 лет есть возможность увидеть полное лунное затмение.

Жители Северной столицы сегодня смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — полное лунное затмение, которое произойдет впервые за 6,5 лет. Об этом сообщили в петербургском планетарии.

Затмение начнется в 18:28, когда Луна коснется полутени Земли, но для Петербурга она еще будет находиться за горизонтом. Частная фаза затмения начнется через час, а в 19:40 Луна начнет восходить над городом уже частично затменной.

Кульминация события ожидается в 20:30 — Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет красноватый оттенок. Как отмечают астрономы, точный цвет — от светлого до кроваво-красного или иссиня-фиолетового — будет зависеть от состояния земной атмосферы. Максимум затмения наступит в 21:11.

Полная фаза затмения продлится до 21:52, после чего Луна начнет выходить из тени. Полутеневые фазы полностью завершатся в 23:55. Наблюдать редкое астрономическое явление можно будет по всей России при условии ясной погоды. Следующее полное лунное затмение петербуржцы смогут увидеть только 31 декабря 2028 года.

Фото: Telegram-канал "Петербургский планетарий"