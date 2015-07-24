Петербуржцы наблюдали в небе большую оранжевую луну вечером 3 сентября

Ученые пояснили необычный окрас спутника нашей планеты особенностями преломления солнечного света в земной атмосфере.

Вечером 3 сентября жители Петербурга наблюдали редкое небесное явление – огромную оранжевую луну. Ночное светило было видно сразу в нескольких районах города, поражая своими размерами и необычным цветом, сообщили в издании "КП – Петербург".

Такого эффекта удается достичь благодаря феномену, известному как рэлеевское рассеяние: проходя долгий путь сквозь атмосферу, солнечный свет сильно теряет свою коротковолновую синюю составляющую, которую активно поглощают кислород и азот. Именно поэтому луна низко над горизонтом нередко принимает ярко-оранжевый оттенок.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное