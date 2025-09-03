Краснокнижный черный аист прогуливался в Ленобласти

Специалисты пояснили, что общая численность черных аистов в европейской части нашей страны оценивается примерно в пределах от 900 до 1500 особей.

Один из подписчиков официального канала комитета Ленинградской области по охране животных опубликовал редкое видео, представляющее интерес для науки. Запись демонстрирует молодого черного аиста — вид, включенный в Красную книгу России.

Черный аист отличается скрытностью и предпочитает удаляться от людских поселений, выбирая для обитания старые леса рядом с водоемами и заболоченными территориями. Именно поэтому увидеть такую птицу удается крайне редко.

Специалисты пояснили, что общая численность черных аистов в европейской части нашей страны оценивается примерно в пределах от 900 до 1500 особей. Поэтому каждая новая встреча с ними, особенно с недавно оперившимися молодыми особями, представляет собой ценный вклад в изучение ареала расселения этих редких пернатых. Наблюдение молодых птиц свидетельствует о наличии неподалеку пары взрослых особей, воспитавших потомство, что позволяет точнее определить распространение популяции вида.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47