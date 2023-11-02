Сотрудники ДПС помогли загнанному медведю вернуться в лес в Лодейнопольском районе

Вскоре животное обнаружило нужную прореху в ограде и быстро скрылось среди деревьев.

Сотрудники ДПС Ленинградской области столкнулись с необычным случаем: в Лодейнопольском районе они наткнулись на загнанного медведя. Крупное дикое животное накануне неожиданно появилось на трассе, легко преодолев ограждение.

В попытке вернуться назад, медведь оказался дезориентирован и не смог самостоятельно отыскать путь сквозь сетку обратно в лес. Испуганный зверь стал беспокойно бегать вдоль забора, пытаясь найти выход.

Инспекторы ГИБДД оперативно среагировали на происходящее и принялись активно направлять медведя с дороги, помогая ему вновь попасть в лес. Вскоре животное обнаружило нужную прореху в ограде и быстро скрылось среди деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти насчитывается чуть более трех тыс. медведей.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47