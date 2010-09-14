В лесах Ленобласти насчитывается чуть более трех тыс. медведей

Медведь сохраняет статус обычного представителя местной фауны, несмотря на высокую численность населения и развитую инфраструктуру региона.

Комитет по охране, контролю и использованию объектов животного мира Ленинградской области опубликовал данные о численности бурых медведей в регионе. Согласно сообщению комитета, в лесах Ленинградской области обитает немногим больше трех тысяч особей этого вида.

Медведь сохраняет статус обычного представителя местной фауны, несмотря на высокую численность населения и развитую инфраструктуру региона. Данный вид встречается повсеместно на территории области и придерживается смешанного типа питания, употребляя как животную пищу, так и растительность.

Кроме того, комитет уточнил особенности регулирования охоты на медведя, отметив разделение сроков охоты на два периода: осенний сезон начинается 1 августа и продолжается до 31 декабря, весенний проходит с 10 апреля по 31 мая.

Ежегодная допустимая норма добычи регулируется законом и колеблется от пяти до тридцати процентов от существующей популяции животных. Однако фактически ежегодно устанавливается предел изъятия в диапазоне от семнадцати до двадцати одного процента, что составляет от 592 до 693 особей.

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Фото: Telegram / Охотнадзор 47