Росгвардейцы спасли ежа во Всеволожске

Животное бережно перенесли на ближайший зелёный участок.

Ранним утром 21 мая, около 6:00, экипаж отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области обнаружил ежа, неожиданно появившегося на проезжей части микрорайона Южный в городе Всеволожск.

Патрулируя Московскую улицу, росгвардейцы заметили лесного обитателя, рискованно пересекавшего дорожное покрытие. Маленький путешественник пытался преодолеть дорогу, но замер посреди полосы, испуганный шумом приближающегося автотранспорта.

Чтобы обезопасить зверька, сотрудники Росгвардии аккуратно переместили свернувшегося ежа с дороги, используя головной убор и журнал в качестве переносного приспособления. Животное бережно перенесли на ближайший зелёный участок.

Убедившись, что спасённый ёж продолжил путь и больше не стремится вернуться обратно на проезжую часть, охранники правопорядка возобновили патрулирование.

Ранее стали известны подробности о лосях из Купчино.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти