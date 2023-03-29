Стали известны подробности о лосях из Купчино

Один из лосей до сих пор не найден.

Администрация Фрунзенского района рассказала последние новости о лосях, которые 21 мая рано утром забежали на территорию района.

Первый лось был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы примерно в девять утра. Животное было ранено. Животному сделали укол снотворным, а сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили оцепление места. Лось получил серьезные ранения, перепрыгивая через ограду: было повреждено брюхо и сломана нога. Лося доставили в ветеринарную клинику, но спасти дикое животное не смогли.

На протяжении всего дня продолжались поиски оставшихся двух лосей. Огромное содействие оказали жители района, но животные перемещались очень быстро.

В районе шести вечера второй лось перебежал через железную дорогу и забрел на территорию футбольного поля на Витебском проспекте. Животное было больше первого лося (примерный вес – 350 кг), в связи с чем пришлось вызывать дополнительный транспорт со специальным прицепом. Лосю сделали укол снотворным и провели осмотр повреждений. У него были повреждены только молодые рога, которые во время роста покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. Раны обработали ветеринары, после чего животное вывезли в лес. На лося был надели GPS-трекер для того, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу.

Третий лось, по последней информации, убегал из Петербурга вдоль железнодорожного полотна. Информация проверяется.

Фото: Telegram/ Фрунзенский СПб