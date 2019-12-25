Росгвардейцы охраняли лося на проспекте Славы до приезда специалистов Комитета по природопользованию

Дикое животное ввели в сон для транспортировки в лес.

Петербургские росгвардейцы в Купчино охраняли лося до приезда специалистов Комитета по природопользованию. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 мая к росгвардейцам обратились местные жители. Они сообщили, что во дворе на проспекте Славы, неподалеку от детского сада они видели гуляющего по газонам лося.

Росгвардейцы обнаружили дикое животное, лежащее в кустарнике. Представители вневедомственной охраны оцепили территорию, чтобы случайные прохожие или проезжавшие рядом автомобили не напугали лося, а также вызвали на место спасателей и специалистов для эвакуации животного из жилого квартала.

Затем специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ввели животное в сон, чтобы безопасно вернуть его в естественную среду обитания.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти