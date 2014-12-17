В Купчино заметили гуляющих лосей

Горожане незамедлительно связались с Комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга.

Утро среды, 21 мая, в Купчино ознаменовалось необычным событием — местные жители заметили прогуливающихся лосей. Информация быстро распространилась в социальных сетях, в частности, в группе "Новости Купчино" во "ВКонтакте" появились сообщения о появлении лосихи и её детёнышей на улицах Софийская, Бухарестская и проспекте Славы.

Горожане незамедлительно связались с Комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга. Позже стало известно, что лосиха получила ранение ноги, преодолевая препятствие в виде забора. Специалисты ветеринарной службы срочно отправились на помощь животному. Эту информацию подтвердил руководитель администрации Фрунзенского района Константин Серов.

Что касается лосят, то пока поймать их не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Новости Купчино (сотрудники Жилищного агентства Фрунзенского района)