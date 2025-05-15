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В лесах под Петербургом появились первые новорожденные лосята

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В правительстве предупреждают: если вы увидели лосенка, бельчонка, зайчонка или орленка, не спешите его "спасать" и нести домой.

В лесах Ленобласти появились на свет первые новорожденные лосята. Об этом рассказали в администрации региона 15 мая. 

В правительстве предупреждают: если вы увидели лосенка, бельчонка, зайчонка или орленка, не спешите его "спасать" и нести домой. Где-то рядом находится мать малыша, возможно, она отошла за кормом или испугалась. 

Помогать следует только если действительно видите, что животное в беде, и то – не самостоятельно, а позвонив на горячую линию: 8-812-539-50-77. В остальных случаях – умилитесь, сфотографируйте (если получится) и идите своей дорогой. Природа сама знает, как лучше. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге два дня подряд замечали лосей-подростков. 

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: ленобласть, лосята
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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