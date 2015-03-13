Лоси вновь прибежали к храму на Долгоозерной

Напомним, накануне сотрудники ДПС проводили парочку до Юнтолово.

В Приморском районе Петербурга 14 мая вновь заметили двух лосей. По словам очевидцев, животные прибежали к храму на Долгоозерной улице. Кроме того, сохатых увидели в районе станции метро "Комендантский проспект".

По информации "Фонтанки", лоси выходили на дорогу. Напомним, накануне сотрудники ДПС проводили парочку до Юнтолово, к храму она подбегала дважды.

У лосих идет период родов, а самцы собираются в группы и отращивают новые рога. Вероятно, неопытные годовалые лоси, покинувшие мать, и прибежали в город.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля. Она была одинока, это характерно для самок в предродовой период. Роды у этих животных в регионе обычно происходят в апреле-мае.

При встрече с животным рекомендуется сохранять дистанцию, не шуметь и ни в коем случае не пытаться контактировать с ним.

Видео, фото: Telegram / Коменда