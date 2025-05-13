К храму на Долгоозерной улице пришли два лося

Сохатые оказались возле храма дважды.

В Приморском районе Петербурга ночью 13 мая гуляли два лося. Путь животных привел их к храму на Долгоозерной улице, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Сохатые оказались возле храма дважды. В 04:00 было второе посещение, и тогда сотрудники ДПС и ППСП отправили лосей в ближайший лесной массив.

Уважаемые лоси и олени, если читаете данный пост, заранее уточняйте режим работы организаций и учреждений! Tg-канал "Дорожный инспектор"

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе в фотоловушку попал самец рыси. Кошки ведут одиночный образ жизни, задача одинокого кота – прокормить себя. У самок сейчас напряженное время: часть из них уже родила котят, часть скоро станет мамами. В регионе, по данным комитета по охране животного мира области, обитают порядка 500 рысей.

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор