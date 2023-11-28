В фотоловушку в Ломоносовском районе попала рысь

Рыси ведут одиночный образ жизни, задача одинокого кота – прокормить себя.

В Ломоносовском районе Ленобласти в фотоловушку Александра Власова попала рысь. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 13 мая.

Снимки сделаны ночью, поскольку дикая кошка ведет ночной образ жизни. В объективе засветился взрослый самец. Рыси ведут одиночный образ жизни, задача одинокого кота – прокормить себя. А у самок сейчас напряженное время: часть из них уже родила котят, часть скоро станет мамами. Выкармливать и растить потомство они будут одни.

В регионе, по данным комитета по охране животного мира области, обитают порядка 500 рысей.

Ранее мы сообщили о том, что в сад Ивана Фомина прилетели краснокнижные поганки. Пернатых назвали так за то, что их мясо невкусное, "поганое", так как основная пища этих птиц – рыба.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Александр Власов)