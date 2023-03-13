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В сад Ивана Фомина прилетели краснокнижные поганки
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В сад Ивана Фомина прилетели краснокнижные поганки

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Поганками пернатых назвали за то, что их мясо невкусное, "поганое", поскольку основная пища этих птиц – рыба.

В Петербурге в сад Ивана Фомина прилетели редкие птицы, занесенные в Красную книгу города, – поганки. Об этом сообщил биолог Павел Глазков. 

Поганками пернатых назвали за то, что их мясо невкусное, "поганое", поскольку основная пища этих птиц – рыба. "Красношейные" они, потому что передняя часть шеи красно-каштановая. Весной на голове у поганок появляются перья в виде раздвоенного хохолка – золотистые "рожки". 

Поганки образуют стабильные пары на весь сезон размножения. Сейчас основная задача у пары – найти на пруду подходящее место для гнезда. Как оказалось, дело это непростое: кругом конкуренты! 

Павел Глазков, биолог 

Мешают строить гнездо поганкам агрессивные лысухи. Местные жители каждый год переживают за них. 

Во время съемки я стал свидетелем того, как парочка наконец-то нашла себе не занятое лысухами место и сразу же начала строить семейное гнездышко! Пожелаем им успешно стать родителями!

Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: поганки, сад ивана фомина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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