В сад Ивана Фомина прилетели краснокнижные поганки

Поганками пернатых назвали за то, что их мясо невкусное, "поганое", поскольку основная пища этих птиц – рыба.

В Петербурге в сад Ивана Фомина прилетели редкие птицы, занесенные в Красную книгу города, – поганки. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Поганками пернатых назвали за то, что их мясо невкусное, "поганое", поскольку основная пища этих птиц – рыба. "Красношейные" они, потому что передняя часть шеи красно-каштановая. Весной на голове у поганок появляются перья в виде раздвоенного хохолка – золотистые "рожки".

Поганки образуют стабильные пары на весь сезон размножения. Сейчас основная задача у пары – найти на пруду подходящее место для гнезда. Как оказалось, дело это непростое: кругом конкуренты! Павел Глазков, биолог

Мешают строить гнездо поганкам агрессивные лысухи. Местные жители каждый год переживают за них.

Во время съемки я стал свидетелем того, как парочка наконец-то нашла себе не занятое лысухами место и сразу же начала строить семейное гнездышко! Пожелаем им успешно стать родителями! Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков