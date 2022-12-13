В Петербурге малую поганку удаётся увидеть очень редко, отмечены лишь единичные случаи.

У крейсера "Аврора" поселилась пара поганок. Об этом в своём блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

И это не грибы, а птицы! Их полное название – малые поганки. Это самая маленькая из водоплавающих птиц. Величиной она – с ладонь. Павел Глазков, биолог

В Петербурге кроме малой поганки встречаются ещё большая поганка (чомга) и красношейная поганка. В Петербурге малую поганку удаётся увидеть очень редко, отмечены лишь единичные случаи.

Северная граница их обитания в России – это Смоленская и Воронежская области. Таким образом, в нашем регионе эти птицы встречаются за пределами своего ареала. Павел Глазков, биолог

Как рассказал Павел Глазков, поганки образуют стабильные пары. И известен единственный случай, когда малые поганки свили гнездо и вывели потомство на южной окраине Ленинграда – в 1981 году.

Ранее петербуржцам рассказали, почему они замечают снегирей только зимой.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков