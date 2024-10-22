В саду Ивана Фомина конфликтуют поганки и лысухи

Как только пара поганок начинает вить себе гнездышко в любой части пруда, к ним моментально подплывают лысухи и набрасываются.

В Петербурге в саду Ивана Фомина уже несколько лет размножаются красношейные поганки – птицы, занесенные в Красную книгу города. Каждую весну им мешают вить гнезда местные лысухи, рассказал биолог Павел Глазков 23 мая.

Как только пара преданных красношейных поганок начинает вить себе гнездышко в любой части пруда, к ним моментально подплывают лысухи и набрасываются на несчастных. К сожалению, поганки уступают лысухам в габаритах и отличаются миролюбивым нравом. Такая картина продолжается каждый год. Павел Глазков, биолог

Лысухи чуть успокаиваются, когда их самки насиживают яйца. Пернатые боятся оставить кладку, поскольку серые вороны только этого и ждут, чтобы полакомиться яйцами. Только в это время поганки успевают свить гнездо и продолжить род.

На днях я стал свидетелем крайне любопытного способа прогнать несчастных поганок. Агрессивная лысуха не только пыталась ударить их своим острым клювом, но и, когда проворные поганки ушли под воду, обладательница лысины буквально лапами встала на воду и стала яростно хлопать по воде, пытаясь таким образом еще больше застращать несчастную парочку даже под водой. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: лосенок появился на свет в Приозерском районе Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков