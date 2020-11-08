Лосенок появился на свет в Приозерском районе Ленобласти

Новорожденные малыши уже спустя полчаса способны самостоятельно вставать на ноги.

В Приозерском районе Ленобласти недавно появился на свет маленький лосенок. Фотограф Станислав Крутоверцев случайно встретил новорожденного и успел сделать фото, после чего поспешил покинуть место встречи. Обычно в конце весеннего периода каждая лосиха приносит одного теленка, иногда двоих, а крайне редко случаются случаи появления сразу трех малышей, пишет петербургский биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Новорожденные малыши уже спустя полчаса способны самостоятельно вставать на ноги. Подпитываясь исключительно материнским молоком, детеныши стремительно развиваются и уже через семь дней уверенно передвигаются на собственных ногах. Воспитанием занимается исключительно лосиха, отец участия в уходе за детьми не принимает.

В моменты угрозы жизни матери стараются защитить хотя бы одного детёныша, второй остаётся неподвижным, прячась от опасности. Часто человек, натолкнувшись на одиночного лосёнка, ошибочно полагает, что тот остался без присмотра родителей и пытается забрать животное с собой. Это категорически недопустимо: если вам довелось увидеть маленького лосёнка, лучше всего немедленно покинуть территорию, ведь совсем скоро лосиха вернётся и заберёт своего ребенка.

Кроме того, приближаться к малышу чрезвычайно рискованно: мама-лошица способна агрессивно защищать своё потомство, используя острые копыта, способные нанести серьезные травмы или даже убить потенциального обидчика, включая крупных хищников вроде медведей.

Молодое поколение живет рядом с мамой примерно один год, пока весной следующего года взрослая особь не прогонит подростков прошлого сезона ради ухода за новыми малышами. К сожалению, именно этот период становится критическим временем для молодых особей, поскольку многие из них погибают вследствие столкновений с автомобилями.

Ранее мы сообщили о том, что в фотоловушку в Ломоносовском районе попала рысь.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)