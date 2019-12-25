На Финском заливе у Кронштадта остановились лысухи

На Финском заливе у Кронштадта идет пролет лысух. Осенняя миграция этих птиц в Петербурге и Ленобласти начинается с конца сентября, сообщил биолог Павел Глазков.
В настоящее время на заливе можно увидеть большие скопления и пролетных лысух, и местных, поскольку некоторые из них продолжают свой род и в Северной столице. Пернатую ошибочно считают уткой, но она – родственница журавля. Птица темно-серого, почти черного цвета, глаза ярко-красные, а клюв переходит в белую кожистую бляшку на лбу – лысину.
Птицы здесь останавливаются не случайно: место защищено дамбой от сильных ветров, а на мелководье – достаточно корма. Лысухи питаются не только растительной, но и животной пищей, в том числе, моллюсками за которыми могут нырять на несколько метров.
Павел Глазков, биолог
Сейчас лысухи запасаются жиром, без которого им не добраться до мест своей зимовки – Франции и Италии.
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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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