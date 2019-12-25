В Финляндии суд обязал членов экипажа Fitburg выплатить компенсацию

Также моряков обязали выплатить компаниям судебные издержки на сумму более 52 тысяч евро.

Финская судебная инстанция обязала российского капитана и азербайджанского боцмана судна Fitburg, осужденных за повреждение кабелей в Финском заливе, выплатить 1,9 миллиона евро компенсации. Соответствующее заявление сделали представители информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на решение властей из Хельсинки.

Напомним, что окружной суд Хельсинки в четверг, 5 ноября, приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 года лишения свободы, а азербайджанского боцмана Вусала Магжидова - к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. Мужчины проходили фигурантами уголовного дела по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Согласно решению, моряки должны выплатить в общей сложности 1,9 миллиона евро компенсации операторам кабелей - электросетевой компании Fingrid, а также эстонской энергетической Elering и финской Gasrgid, а также телекоммуникационной компании Elisa.

Напомним, что грузовое судно Fitburg шло под национальным флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа. Его задержали правоохранительные органы Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей в акватории. В январе борт покинул территорию европейской страны, однако три россиянина (капитан и два помощника) оставались в стране под запретом на выезд.

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