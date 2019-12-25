Петербуржцам рассказали, зачем глухари едят камни

До наступления заморозков глухари торопятся заглотить как можно больше мелких камушков, которые по-научному называются гастролитами.

Сейчас все животные в лесу озадачены предстоящей зимой. Например, глухари сразу же бросились собирать камни. Зачем они это делают, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Глухарь запасается… камнями! Да-да, обычными камнями! Причём копит он их не где-нибудь, а прямо у себя в желудке! Павел Глазков, биолог

До наступления заморозков глухари торопятся заглотить как можно больше мелких камушков, которые по-научному называются гастролитами. Зимой гастролиты и помогут глухарю размельчать и переваривать основную зимнюю пищу – хвою. Птицы глотают не всё подряд: в песке они выбирают максимально крепкие камушки. К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1000 отборных гастролитов, иначе ему не пережить зиму.

В октябре известного биолога Павла Глазкова избили в лесу под Петербургом. Нападавшего удалось заснять на видео.

Фото: Telegram/ "Каждой твари по паре | Павел Глазков"