Дело "глухарь". Известного биолога Павла Глазкова избили в лесу под Петербургом

Блогеру досталось от глухаря-драчуна, птица была очень недовольна пристальному вниманию.

Вероломное покушение совершено на биолога и автора канала "Каждой твари по паре" Павла Глазкова. Нападавшего удалось заснять на видео.

"В середине сентября в Приозерском районе Ленинградской области я подвергся нападению глухаря. Глухарь хлёстко бил крыльями, и ударчики его крыльев, скажу я вам, ощутимы и очень болезненны. Неделю на спине были хорошо видны синяки" Павел Глазков

Известный биолог признался, что до этого инцидента не понимал, как этой птице удаётся наносить такие мощные удары при согнутом крыле. Но при просмотре видео на замедленной скорости, можно увидеть, что глухарь успевает полностью расправить крыло, чтобы нанести удар сверху.

"Чтобы поснимать этого драчуна на видео, пришлось искать к нему подход, договариваться. Наш герой вёл себя очень агрессивно, набрасывался на меня, пуская в ход свой острый, загнутый, как у орла, клюв и крылья. Подобное поведение глухаря — большая редкость" Павел Глазков

Отметим, что обычно глухарь ведёт себя осторожно. Если видит человека, то сразу улетает. Пока что установить причину произошедшего нельзя, однако учёным есть ещё над чем работать, чтобы разобраться в этом вопиющем случае агрессии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге краснокнижный ястреб-тетеревятник решил отобедать на капоте машины.

Видео: Telegram-канал "Каждой твари по паре | Павел Глазков"