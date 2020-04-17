В Петербурге краснокнижный ястреб-тетеревятник решил отобедать на капоте машины

Его заметили на улице Софьи Ковалевской.

Необычное зрелище заметили жители улицы Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге — на капоте одной из припаркованных машин ястреб-тетеревятник решил устроить пикник.

"В дикой природе он часто охотится на тетеревов – за что и получил своё название. В Петербурге ястреб-тетеревятник довольствуется голубями и серыми воронами. Судя по окрасу, это молодая птица. У взрослых окраска перьев становится полосатой – как тельняшка" Биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков

С большой вероятностью, отметил специалист, краснокнижный хищник родился в Петербурге, так как в городе на Неве гнездится около десятка пар этих птиц.

Ранее Piter.TV сообщал, что пума Синди из Ленинградского зоопарка показала субботний дзен и бьюти-практики.

Видео: Telegram-канал "Каждой твари по паре | Павел Глазков"/ Виктория Фёдорова.