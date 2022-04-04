Пума Синди из Ленинградского зоопарка показала субботний дзен и бьюти-практики

Найти идеальное место для прихорашивания удалось не сразу.

В Ленинградском зоопарке показали, как проводит субботу грациозная красавица-пума по кличке Синди. Выходной день она посвятила "косметическим процедурам".

Синди решила не терять времени субботнего дня и решила уделить время уходу за собой. Однако сначала пришлось найти идеальное место в своём вольере — бьюти-практики вещь серьёзная. Хорошо, что поиски пумы Синди увенчались успехом, она смогла расслабиться, спокойно лечь и начать прихорашиваться.

"Субботний день наша красавица-пума Синди посвятила уходу за собой, вылизывая свои пушистые лапки" Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали уставшую парагвайскую анаконду.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк