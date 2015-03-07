Пума Синди из Ленинградского зоопарка стала фотомоделью

Синди ежедневно получает большое количество комплиментов от посетителей.

В Ленинградском зоопарке пуме Синди устроили фотосессию. Кадрами поделились в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Синди ежедневно получает большое количество комплиментов от посетителей. Особенно много похвал приходится на ее шерстку.

Цвет шерсти у взрослых пум варьируется от серовато-коричневого до коричневато-желтого, причем нижняя сторона тела всегда светлее верхней. Такой окрас помогает им сливаться с окружающей средой.

Не зря есть знакомая многим фраза – если вы не видите пуму, значит, она на вас охотится. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали, как енот Вениамин приводит себя в порядок.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка