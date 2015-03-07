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Пума Синди из Ленинградского зоопарка стала фотомоделью
Сегодня, 8:20
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Пума Синди из Ленинградского зоопарка стала фотомоделью

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Синди ежедневно получает большое количество комплиментов от посетителей.

В Ленинградском зоопарке пуме Синди устроили фотосессию. Кадрами поделились в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Синди ежедневно получает большое количество комплиментов от посетителей. Особенно много похвал приходится на ее шерстку. 

Цвет шерсти у взрослых пум варьируется от серовато-коричневого до коричневато-желтого, причем нижняя сторона тела всегда светлее верхней. Такой окрас помогает им сливаться с окружающей средой. 

Не зря есть знакомая многим фраза – если вы не видите пуму, значит, она на вас охотится. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее в зоопарке показали, как енот Вениамин приводит себя в порядок. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пума синди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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