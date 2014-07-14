В Ленинградском зоопарке показали, как енот Вениамин приводит себя в порядок

У енотов плотный мех с густым подшерстком и грубыми остевыми волосками.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 18 ноября показали, как енот-полоскун Вениамин приводит свою шубку в порядок.

Отмечается, что у енотов плотный мех с густым подшерстком и грубыми остевыми волосками. Именно они защищают этих животных от грязи и влаги. Однако даже с такой природной защитой Вениамин все равно ухаживает за собой.

Посмотрите, как он умывается и приводит свою шубку в порядок. Возьмите пример с нашего енота-полоскуна и не забудьте в этот день уделить время заботе о себе! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка