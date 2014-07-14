Петербуржцам рассказали о долгожителях Ленинградского зоопарка

В частности, в учреждении живет 22-летняя жираф Соня.

В материале телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о долгожителях Ленинградского зоопарка 18 ноября.

Так, в учреждении живет серая неясыть Вася – ему уже 22 года. И это почтенный возраст для пернатого.

Кроме того, вот уже 18 лет посетителей зоопарка радует лев Адам.

Адам почти всю жизнь прожил в нашем зоопарке. Он приехал совсем небольшим, на нем еще сохранялись детские пятнышки. Он начал рычать, пробовать свой голос, это было очень забавно. Через несколько лет, когда он уже был взрослым, привезли Таисию. Их объединили, они так вместе и живут, оказалось, что это очень пара гармоничная. Они играют вместе. То есть, в рамках своего возраста вполне себе еще забавляются и ведут полноценную жизнь. Светлана Александрова, начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка

Однако играм Адам чаще стал предпочитать сон, что естественно для больших кошек. Львы спят до 20 часов в сутки.

Предположительно, кондору Еве 58 лет. Она уже два раза сменила прописку и дважды вышла замуж, проводила 17 птенцов в разные уголки мира, а однажды попыталась сбежать.

Она полетела в сторону стены Петропавловской крепости, долетев до стены, она упала в глубокий снег. Кондор – птица очень крупная, тяжелая, в одну секунду не подняться, и вот эти вот несколько минут нам в общем-то очень на руку сыграли, мы смогли ее поймать. За все ее годы жизни, к счастью, в общем и целом она всегда была в хорошем состоянии, причем эта птица, которая размножалась, у нас зоопарк один из немногих в мире, где кондоры размножались. Екатерина Алексеева, ведущий ветеринарный врач Ленинградского зоопарка

Обезьяна-дурукули по имени Инок в возрасте 30 лет живет в своем домике затворником, из-за чего его редко можно увидеть.

Официально зарегистрированный максимальный возраст жизни в зоопарке у дурукули – это 30 лет и 1 месяц. Получается, что Инок у нас уже побил этот рекорд, ему 30 лет и 7 месяцев, а его супруга сделала это еще раньше, потому что дожила до 31 года. Он сейчас коротает свой век с ленивцами, поэтому все-таки ему не так скучно проводить свое время. Светлана Александрова, начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка

А жирафу Соне 22 года. При этом она полна сил, грации и красоты.

У нее появились проблемы с суставами, но это для копытных в общем достаточно частая проблема. Сейчас проводятся тренинги ветеринарные, чтобы приучить ее к тому, что у нее трогают ноги, что какие-то манипуляции проводят при необходимости, чтобы можно было сделать инъекцию. Она много что обожает, бананы она обожает, если мы какие-то препараты ей давать должны, с бананом вот проще всего, оказывается, но она очень кстати разборчивая. Екатерина Алексеева, ведущий ветеринарный врач Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке пополнилось семейство бурых капуцинов.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка