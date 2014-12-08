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В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство бурых капуцинов

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Мама не подпускает к детенышу посторонних и почти всегда носит его на спине.

В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября родился малыш. Его пол пока сложно определить, сообщили в учреждении 14 ноября. 

Мама не подпускает к детенышу посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берет малыша к себе. Сейчас уже он ненадолго слезает с родителей, но далеко от них все равно не отходит. 

Кроме того, отмечается, что недавно бурым капуцинам обновили декорации в зимнем вольере. Теперь в нем больше стволов деревьев, ветвей, спилов и пней, появились большие и маленькие качели. 

Загляните в павильон "Приматы" и посмотрите, как малыш освоился в новом домике! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке произошло пополнение в семействе капибар. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: капуцины, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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