В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство бурых капуцинов

Мама не подпускает к детенышу посторонних и почти всегда носит его на спине.

В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября родился малыш. Его пол пока сложно определить, сообщили в учреждении 14 ноября.

Мама не подпускает к детенышу посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берет малыша к себе. Сейчас уже он ненадолго слезает с родителей, но далеко от них все равно не отходит.

Кроме того, отмечается, что недавно бурым капуцинам обновили декорации в зимнем вольере. Теперь в нем больше стволов деревьев, ветвей, спилов и пней, появились большие и маленькие качели.

Загляните в павильон "Приматы" и посмотрите, как малыш освоился в новом домике! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке произошло пополнение в семействе капибар.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка