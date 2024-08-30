В Ленинградском зоопарке в семействе капибар произошло пополнение

Он очень любит, когда киперы его чешут.

В начале июля в Ленинградском зоопарке у капибар Кайсы и Ермака родился сын. Этой радостной новостью поделились сотрудники зверинца.

Киперы рассказывают, что капибарёнок больше времени проводит с папой, к Кайсе детёныш подходит только для того, чтобы поесть. Молоко является важной частью рациона малыша до 4 месяцев, постепенно уступая твёрдой пище.

Большинство привычек он тоже перенял от Ермака. Например, чтобы добраться до еды, детёныш берет миску зубами и пододвигает ее к себе. Кайса же так не делает. Вместо этого она встаёт и просто подходит к кормушке. киперы Ленинградского зоопарка

При этом, Ермак очень осторожный и практически никому не даёт прикасаться к себе. Его же сын растет общительным, он очень любит, когда киперы его чешут.

Ленинградский зоопарк сделает бесплатный вход для школьников 2 сентября.

Видео: Ленинградский зоопарк