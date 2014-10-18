Ленинградский зоопарк сделает бесплатный вход для школьников 2 сентября 

Ленинградский зоопарк сделает бесплатным вход для школьников 2 сентября. Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Бесплатно попасть в зверинец смогут дети до 18 лет. Им нужно будет предъявить на кассе ученический билет. Если такого документа нет, то можно показать справку из школы или свидетельство о рождении. Кроме того, школьник старше 14 лет может предъявить и паспорт.
Также с этого дня меняется режим работы зоопарка. Он будет открыт для посетителей с 10.00 до 20.00 каждый день.
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Фото: Telegram / Пиотровский Online
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