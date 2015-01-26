Ленинградский зоопарк перейдет новый режим работы

Зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00.

Ленинградский зоопарк перейдет на новый режим работы со 2 сентября. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дорогие друзья! В Санкт-Петербурге всё ещё царит летнее тепло, но потихоньку улицы города начинает окутывать лёгким дыханием осени. С новым сезоном световые дни становятся короче. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00. Кассы и вход будут закрываться на час раньше. Посетить кафе можно с 11:00 до 19:30. Детская контактная площадка с козами будет открыта с 10:00 до 18:45. Круг катания можно будет посетить с 11:00 до 18:45.

Детская площадка будет закрываться на перерыв с 14:00 до 15:00. В непогоду вход на площадку будет закрыт.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк показал трапезу жирафа Сони.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк