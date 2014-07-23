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Ленинградский зоопарк показал трапезу жирафа Сони

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Благодаря своей длинной шее эти животные добывают с верхушек деревьев самые сочные листья.

Сотрудники Ленинградского зоопарка застали жирафа Соню во время трапезы под солнечным светом. Пятнистая красавица лакомилась свежей зеленью, сообщили 26 августа в пресс-службе учреждения. 

Благодаря своей длинной шее эти животные добывают с верхушек деревьев самые сочные листья. Так, рост Сони составляет более 5 метров. Каждый день для нее развешивают пучки веток на самых высоких точках вольера. 

Соня дотягивается до мягких листьев и, словно хоботом, захватывает их в рот. С большой любовью и тщательностью она пережевывает каждую порцию зелени. Кстати, а вы знали, что язык жирафа может быть длиной до 45 сантиметров?

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее петербуржцам показали лягушке зоопарка. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: жираф, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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