Петербуржцам показали лягушек Ленинградского зоопарка

Петербуржцам 23 августа показали лягушек Ленинградского зоопарка – красящего и голубого древолазов. Эти амфибии родом из тропических лесов Центральной Америки, где высокая влажность создает идеальные условия для их жизни.
Кстати, яркая окраска крохотных лягушек не только радует глаз, но и служит предупреждением для хищников о токсичности. Но не переживайте, в условиях террариума древолазы абсолютно безопасны. В зоопарке мы не кормим их ядовитыми насекомыми, из-за которых амфибии и становятся смертельно опасными.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в учреждении пополнилось семейство альпак. На свет появился Кулич.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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