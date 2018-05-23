Петербуржцам показали лягушек Ленинградского зоопарка

Петербуржцам 23 августа показали лягушек Ленинградского зоопарка – красящего и голубого древолазов. Эти амфибии родом из тропических лесов Центральной Америки, где высокая влажность создает идеальные условия для их жизни.

Кстати, яркая окраска крохотных лягушек не только радует глаз, но и служит предупреждением для хищников о токсичности. Но не переживайте, в условиях террариума древолазы абсолютно безопасны. В зоопарке мы не кормим их ядовитыми насекомыми, из-за которых амфибии и становятся смертельно опасными.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка