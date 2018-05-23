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Петербуржцам показали лягушек Ленинградского зоопарка

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Эти амфибии родом из тропических лесов Центральной Америки.

Петербуржцам 23 августа показали лягушек Ленинградского зоопарка – красящего и голубого древолазов. Эти амфибии родом из тропических лесов Центральной Америки, где высокая влажность создает идеальные условия для их жизни. 

Кстати, яркая окраска крохотных лягушек не только радует глаз, но и служит предупреждением для хищников о токсичности. Но не переживайте, в условиях террариума древолазы абсолютно безопасны. В зоопарке мы не кормим их ядовитыми насекомыми, из-за которых амфибии и становятся смертельно опасными. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее в учреждении пополнилось семейство альпак. На свет появился Кулич.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, лягушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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