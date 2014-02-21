В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство альпак. На свет появился Кулич, рассказали 16 августа в пресс-службе учреждения.
В зоопарке Петербурга есть традиция: имена альпакам дают в честь вкусностей. Начался обычай с первой пары – Кекса и Сушки. Так, каждый новорожденный становится частью "хлебобулочной" семьи.
Малыш получил свое имя не случайно – он родился на светлый праздник Пасхи. Когда киперы узнали, что это мальчик, то сразу выбрали для него идеальное "хлебобулочное" имя.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В настоящее время Кулич обживает вольер вместе с мамой Сушкой. Он берет с нее пример и внимателен даже к еде. Пока маленький альпака пьет молоко, однако потихоньку начинает пробовать морковку и яблоки.
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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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