В настоящее время Кулич обживает вольер вместе с мамой Сушкой.

В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство альпак. На свет появился Кулич, рассказали 16 августа в пресс-службе учреждения.

В зоопарке Петербурга есть традиция: имена альпакам дают в честь вкусностей. Начался обычай с первой пары – Кекса и Сушки. Так, каждый новорожденный становится частью "хлебобулочной" семьи.

Малыш получил свое имя не случайно – он родился на светлый праздник Пасхи. Когда киперы узнали, что это мальчик, то сразу выбрали для него идеальное "хлебобулочное" имя. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В настоящее время Кулич обживает вольер вместе с мамой Сушкой. Он берет с нее пример и внимателен даже к еде. Пока маленький альпака пьет молоко, однако потихоньку начинает пробовать морковку и яблоки.

Ранее в Ленинградском зоопарке японские макаки в третий раз стали родителями.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка