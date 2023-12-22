Японские макаки из Ленинградского зоопарка в третий раз стали родителями

Новорожденный детеныш в настоящее время питается только материнским молоком и чувствует себя хорошо.

В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился малыш. Это уже третий ребенок у Миа и Киото, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Новорожденный детеныш в настоящее время питается только материнским молоком и чувствует себя хорошо. Сотрудники зоопарка планируют назвать малыша по-японски, но конкретное имя будет выбрано позже, когда станет понятен его характер.

Миа и Киото прибыли в Петербург в 2015 году. Ранее они проживали в Японии, в зоопарке Нихондайра.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке показали обыкновенную игрунку с кисточками на ушах.

Фото: ВКонтакте / комитет по культуре Санкт-Петербурга