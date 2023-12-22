  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленинградском зоопарке показали обыкновенную игрунку с кисточками на ушах
Сегодня, 15:40
118
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке показали обыкновенную игрунку с кисточками на ушах

0 0

Обезьянка отличается эмоциональным характером.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам обыкновенную игрунку – одну из самых маленьких обезьянок в мире. Она отличается эмоциональным характером. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца. 

Отличить ее от других видов игрунок довольно легко. На ушах у взрослых особей есть кисточки из длинных белых волос.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Обезьянки выражают свои чувства с помощью мимики, движения волос на голове и голоса. Они могут испугаться и впасть в панику. 

Ранее мы писали, что на Земле до понедельника ожидаются сильные магнитные бури.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: игрунка, ленинградский зоопарк, обезьяна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии