В Ленинградском зоопарке показали обыкновенную игрунку с кисточками на ушах

Обезьянка отличается эмоциональным характером.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам обыкновенную игрунку – одну из самых маленьких обезьянок в мире. Она отличается эмоциональным характером. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Отличить ее от других видов игрунок довольно легко. На ушах у взрослых особей есть кисточки из длинных белых волос. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Обезьянки выражают свои чувства с помощью мимики, движения волос на голове и голоса. Они могут испугаться и впасть в панику.

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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк