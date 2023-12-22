В Ленинградском зоопарке показали обыкновенную игрунку с кисточками на ушах

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам обыкновенную игрунку – одну из самых маленьких обезьянок в мире. Она отличается эмоциональным характером. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Отличить ее от других видов игрунок довольно легко. На ушах у взрослых особей есть кисточки из длинных белых волос.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обезьянки выражают свои чувства с помощью мимики, движения волос на голове и голоса. Они могут испугаться и впасть в панику.
Ранее мы писали, что на Земле до понедельника ожидаются сильные магнитные бури.
Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все