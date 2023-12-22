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На Земле до понедельника ожидаются сильные магнитные бури
Сегодня, 9:58
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На Земле до понедельника ожидаются сильные магнитные бури

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В субботу и воскресенье ожидаются продолжительные и очень сильные магнитные бури.

Накануне, 9 мая, центры прогнозов космической погоды зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце максимального уровня Х. Синоптик Михаил Леус предупредил жителей, что Землю ожидает серия магнитных бурь. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале. 

По обновлённым данным, сегодня к исходу дня на Земле ожидается слабая магнитная буря класса G1, а в субботу и в воскресенье магнитные бури ожидаются продолжительными, практически без перерывов, и на своём максимуме будут достигать уровня G4, что соответствует очень сильной магнитной буре. Слабая магнитная буря ожидается и в понедельник.

Михаил Леус, главный специалист центра "Фобос"

Синоптик Леус пообещал петербуржцам 10 мая температуру ниже климатической нормы. В Северной столице воздух прогреется до +7...+9 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: земля, магнитные бури
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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