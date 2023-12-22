Синоптик Леус пообещал петербуржцам 10 мая температуру ниже климатической нормы

В Петербурге воздух прогреется до +7…+9 градусов, в Ленинградской области градусник покажет +5…+10 градусов.

Сегодня, 10 мая, на погоду в Петербурге будет влиять периферия циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. В городе пройдут небольшие дожди, усилится ветер, а температура воздуха останется ниже климатической нормы. Об этом сообщили на сайте "Метеовести.РУ" со ссылкой на главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

В Северной столице воздух прогреется до +7...+9 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление будет падать, после полудня начнёт расти, и к вечеру составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. Михаил Леус, синоптик

В субботу осадков не ожидается. Температура воздуха составит +8…+10 градусов.

Ранее мы писали, что Колесов рассказал о майском температурном "минимуме".

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