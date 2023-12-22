Колесов рассказал о майском температурном "минимуме"

В Петербурге зафиксирована первая в мае этого года отрицательная ночная температура. Ночью столбики термометров показали -1,1 градуса. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Перспектива отрицательной температуры и предстоящей ночи всё еще есть, в дальнейшем минусов в центре города не должно быть.
Александр Колесов, синоптик
Специалист рассказал, что в Ленобласти и в Петербурге ночью везде, кроме южного берега Финского залива, ожидается зимняя погода с отрицательной температурой и снегом. Сегодня, 8 мая, воздух прогрелся до +1 градуса.
Уже утром на Карельском перешейке начинает развиваться облачность и постепенно приближается к Санкт-Петербургу. Так что облаками закроет, снег мы снова увидим, а те +4 градуса максимальной температуры, которые прогнозировали, перекрыть, сегодня не удастся.
Александр Колесов, синоптик
Ранее мы писали, что в Петербурге 8 мая будет самым холодным днём нынешней недели.
Видео: Piter.tv
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