В Петербурге 8 мая будет самым холодным днём нынешней недели

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

Северную столицу 8 мая заденет своим западным краем циклон, выходящий на северо-восток европейской части нашей страны. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, и ограничит приток солнечного тепла. Сегодняшний день будет самым холодным днём нынешней недели, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без существенных осадков и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv