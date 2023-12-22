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В Петербурге 8 мая будет самым холодным днём нынешней недели
Сегодня, 8:03
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В Петербурге 8 мая будет самым холодным днём нынешней недели

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Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

Северную столицу 8 мая заденет своим западным краем циклон, выходящий на северо-восток европейской части нашей страны. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, и ограничит приток солнечного тепла. Сегодняшний день будет самым холодным днём нынешней недели, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без существенных осадков и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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