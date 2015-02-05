Ко Дню знаний в Петербурге создали новый дизайн "Подорожников"

Найти такой "Подорожник" можно будет 1 сентября во всех кассах петербургской подземки.

В Петербурге выпустят новый дизайн "Подорожников" ко Дню знаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Тираж новой коллекции составит 100 тыс. карт. Найти такой подорожник можно будет 1 сентября во всех кассах петербургской подземки и в точках продаж БСК. Кроме того, горожане могут приобрести проездные брелоки, стилизованные к Году семьи.

Серия, приуроченная ко Дню знаний, лимитированная.

Ранее флорист Весенняя рассказала, во сколько обойдется букет на День знаний.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского