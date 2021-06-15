Флорист Весенняя рассказала, во сколько обойдется букет на День знаний

По ее словам, к 1 сентября ценник станет еще выше.

Флорист Татьяна Весенняя рассказала, во сколько обойдется букет на День знаний. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, средняя цена букета к началу сентября составит 1,5-2 тысячи рублей. Флорист подчеркнула, что к 1 сентября ценник станет еще выше. Также Весенняя отметила, что букеты по более низким ценам можно взять на рынках у бабушек-дачниц. Она подчеркнула, что при покупке нужно внимательно осмотреть бутон.

Ранее эксперт ОНФ рассказал, когда в Москве наступит бабье лето.

Фото: Piter.tv