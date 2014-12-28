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Эксперт ОНФ рассказал, когда в Москве наступит бабье лето
Сегодня, 14:52
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Эксперт ОНФ рассказал, когда в Москве наступит бабье лето

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Он подчеркнул, что в столице воздух прогреется до 18-20 градусов.

Эксперт ОФН и Российского экологического движения Илья Рыбальченко рассказал, когда в Москве наступит бабье лето. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в нынешнем году бабье лето начнется в середине сентября. Он подчеркнул, что в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов. Рыбальченко сослался на прогнозы, согласно которым после небольшого похолодания в конце августа и начале сентября столицу ожидает период потепления с ясными солнечными днями.

Ранее экономист Долгова сообщила о подорожании ряда продуктов питания в сентябре.

Фото: Piter.tv

Теги: бабье лето, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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