Экономист Долгова сообщила о подорожании ряда продуктов питания в сентябре

По словам эксперта, повышение цен коснется кондитерских изделий, соков, варенья, джемов.

Экономист Мария Долгова сообщила о подорожании ряда продуктов питания в сентябре. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, повышение цен коснется кондитерских изделий, соков, варенья, джемов. Долгова подчеркнула, что в мире повысились цены на какао из-за неурожая в странах-экспортерах. Также экономист подчеркнула, что на цены повлиял неурожай ягод и яблок. Однако на пшеничные продукты и некоторые виды фруктов цены будут снижены.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к новому отопительному сезону.

Фото: Piter.tv