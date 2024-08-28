Флорист рассказал, как определить влажность воздуха дома с помощью шишек

Ирина Бондаренко объяснила, как декор может помочь в квартире.

Сосновые шишки могут подсказать, насколько влажный воздух в комнате: в сыром помещении их чешуйки закрываются, а в сухом — раскрываются. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" рассказала российский флорист-декоратор Ирина Бондаренко.

Шишки — это как естественный гигрометр. Можно даже провести эксперимент: в ванную комнату положить шишку открытую, и она там закроется. Ирина Бондаренко, флорист

Специалист пояснила, что для зимнего декора лучше собирать шишки, которые уже упали на землю. Обычно к этому времени они созревают и подсыхают. А для уличного венка эксперт рекомендовала посоветовала выбирать стойкую основу, которую можно реализовать из сена или тонких веток. Флорист объяснила, что такие материалы, как и сами шишки, хорошо переносят снег и дождь.

Флорист рассказал о правилах полива комнатных цветов в зимнее время.

Фото: pxhere.com