Флорист рассказал о правилах полива комнатных цветов в зимнее время

Елизавета Ястова сообщила о правилах полива комнатных цветов в зимнее время.

Полив комнатных цветов в зимнее время имеет свои нюансы, о которых журналистам телеканала "360.ru" рассказала российский флорист Елизавета Ястова. Эксперт объяснила, что частой ошибкой цветоводов является пересушка земляного кома. При этом в холода цветы залить водой сложнее, чем пересушить. Это связано с тем, что в помещениях есть отапливание. Оно больше высушивает как землю, так и воздух вокруг. Специалист призвала рядом с цветочными горшками ставить увлажнители или просто мисочки с водой.

Важно помнить, что растения в разных условиях требуют различного ухода. Флорист сравнила ситуацию с приемом у доктора, где врач должен следить за симптомами, а затем на основании этого выстраивать сценарии ухода за пациентом. Для цветов же следует уточнять температурный режим в квартире, а также влажность. Также уточняется, что "переселять" комнатные цветы с балкона в помещение стоит при понижении температуры ниже +18 градусов по Цельсию.

Заносить нужно, когда температура на балконе падает ниже +18 градусов ночью. Просто балконы у всех разные: у кого-то застеклен, у кого-то утеплен, у кого-то еще какие-то моменты. 90% растений холод не переносят. Елизавета Ястова, флорист.

Флорист добавила, что при правильном уходе на протяжении весны и лета растения благополучно переживут зимний период. В помещении цветы нужно расставить на хорошо освещенных местах.

Флорист объяснил, как сохранить цветы, уезжая в отпуск.

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