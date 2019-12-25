За неделю садовники высадили почти 71 тыс. луковиц в Петербурге

Кроме того, продолжаются работы по укоренению саженцев.

За прошедшую неделю почти 71 тыс. луковиц успели разместить садовники комитета по благоустройству Петербурга на городских цветниках. Это необходимо делать до заморозков, сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются работы по укоренению саженцев: 216 деревьев и около 2 тыс. кустов пополнили ряды растительности в садах, парках и скверах. А еще 628 гектаров территорий очистили от опавшей листвы. Газоны нуждаются в отсутствии листового покрывала, так как в условиях мегаполиса оно накапливает вредные вещества.

Тем временем дорожники работают в летнем режиме. За семь дней методом "карт" восстановили 7,2 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, с проезжей части на полигон вывезли 1,6 тыс. кубометров мусора и более 1,7 тыс. тонн смета.

Сегодня улицы чистят 901 сотрудник ручного труда и 633 машины, зеленые территории убирают 921 специалист и 269 единиц техники.

Ранее мы рассказывали о том, что агротехнический период в Петербурге продлили до 20 ноября.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга