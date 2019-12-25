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За неделю садовники высадили почти 71 тыс. луковиц в Петербурге
Сегодня, 12:28
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За неделю садовники высадили почти 71 тыс. луковиц в Петербурге

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Кроме того, продолжаются работы по укоренению саженцев.

За прошедшую неделю почти 71 тыс. луковиц успели разместить садовники комитета по благоустройству Петербурга на городских цветниках. Это необходимо делать до заморозков, сообщили в ведомстве. 

Кроме того, продолжаются работы по укоренению саженцев: 216 деревьев и около 2 тыс. кустов пополнили ряды растительности в садах, парках и скверах. А еще 628 гектаров территорий очистили от опавшей листвы. Газоны нуждаются в отсутствии листового покрывала, так как в условиях мегаполиса оно накапливает вредные вещества. 

Тем временем дорожники работают в летнем режиме. За семь дней методом "карт" восстановили 7,2 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, с проезжей части на полигон вывезли 1,6 тыс. кубометров мусора и более 1,7 тыс. тонн смета. 

Сегодня улицы чистят 901 сотрудник ручного труда и 633 машины, зеленые территории убирают 921 специалист и 269 единиц техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что агротехнический период в Петербурге продлили до 20 ноября. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комблаг, цветы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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