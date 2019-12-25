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Петербургские садовники начали высадку луковиц тюльпанов
Сегодня, 15:41
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Петербургские садовники начали высадку луковиц тюльпанов

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Разместить будущий цветочный ансамбль непросто: необходимо соблюсти геометрию и ничего не перепутать местами.

Сотрудники садово-парковых предприятий Петербурга начали высаживать луковицы тюльпанов. В частности, работы стартовали в Колпино, сообщили в городском комитете по благоустройству 15 октября. 

Разместить будущий цветочный ансамбль непросто: необходимо соблюсти геометрию и ничего не перепутать местами. Мастера подбирают сорта, продумывают гармоничные цветовые композиции и рассчитывают оптимальное расстояние между посадками. 

Только опыт и мастерство позволят садовникам спать спокойно, ведь не одна тысяча растений уже прошла через их заботливые руки, не одна сотня цветников преобразилась их знаниями и стараниями. 

Пресс-служба петербургского комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что аллею на Новоизмайловском проспекте украсили клены. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: тюльпаны, цветы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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